10.02 18:55 MIGnews.com

Турция: РФ знала о наших солдатах в районе авиаудара

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Турецкие военные сообщили в пятницу, 10 февраля, о том, что они передали координаты здания в Сирии, где трое турецких солдат были случайно убиты в ходе российского авиаудара, своим российским коллегам за день до инцидента.Кремль ранее заявил, что воздушные удары наносились на основе координат, предоставленных турецкой армией, но, что турецкие солдаты не должны были быть на месте.В заявлении Турции говорится, что солдаты были в таком же положении в течение 10 дней, и что их координаты были сообщены как на авиабазу Khmeimim России в Сирии, так и лично российскому военному атташе в Анкаре.