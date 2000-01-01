10.02 17:58 MIGnews.com

Путин готов встретиться с Трампом в Любляне

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Президент РФ Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении - Любляне."Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом). Мы к ней готовы", – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США."Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", – сказал Путин.Как подчеркнул российский президент, "если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие (российско-американские) встречи у нас в Любляне уже были".Он поблагодарил Пахора за готовность Словении организовать такую встречу.