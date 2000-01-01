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flickr 10.02 18:21   MIGnews.com

Могерини: США полностью придерживаются сделки с Ираном

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера, Федерика Могерини, заявила в пятницу, 10 февраля, что во время встреч с администрацией президента США Дональда Трампа она убедилась, что Соединенные Штаты привержены полному осуществлению ядерной сделки с Ираном.

"Я была заверена администрацией США о намерении государства придерживаться полного осуществления соглашения", - сказала Могерини журналистам на следующий день после переговоров в Белом доме и Государственном департаменте.

Федерика Могерини сказала, что новая администрация дала понять, что еще не определилась с новым американским послом в ЕС, а также не приняла решения о пути возобновления приостановленных торговых переговоров между США и Европой.
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