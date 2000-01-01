10.02 16:19 MIGnews.com

Асад отказался создавать зоны для беженцев в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад отверг идею создания безопасных зон для беженцев и перемещенных лиц, выдвинутой при поддержке президента США Дональда Трампа, заявив, что они не будут работать, согласно стенограмме интервью, опубликованной в пятницу, 10 февраля.Башар Асад также сказал в интервью Yahoo News, что американские войска будут "приветствоваться" в Сирии в рамках борьбы борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, при условии, что Вашингтон скоординирует свои действия с Дамаском и признает суверенитет его правительства.Отметим, что ВВС США в ходе двух авиаударов ликвидировали 11 членов "Аль-Каиды", в том числе, боевика, связанного с главой группировки Усамой бен Ладеном. Авианалеты были совершены вблизи Идлиба в Сирии 3 и 4 февраля, как сообщает Пентагон.