10.02 15:50 MIGnews.com

Трамп думает о решении, которое никто не хотел принимать

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Дональд Трамп, президент США, заявил, что очень серьезно обдумывает перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Он, тем не менее, отмечает, что это нелегкое решение.По словам Трампа, пока он только думает об этом и изучает данный вопрос. "Посмотрим, что получится", — заметил президент США.Трамп заявил, что этот вопрос обсуждается уже много лет. "Я думаю об этом крайне серьезно", — сказал Трамп в интервью газете "Исраэль ха-Йом".Еще в 1995 году американский конгресс принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон воспользовался своими полномочиями и отложил воплощение в жизнь этого решения. Президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама последовали его примеру.Сейчас в Иерусалиме расположено генеральное консульство США. Израиль провозгласил Иерусалим, включая его восточные кварталы, занятые в ходе войны 1967 года и позже аннексированные, своей "единой и неделимой" столицей.Палестинцы претендуют на создание там столицы собственного государства. Международное сообщество относит Восточный Иерусалим к оккупированным территориям, наряду с Западным берегом реки Иордан. Статус Иерусалима принято считать одной из стержневых проблем урегулирования арабо-израильского конфликта.Дональд Трамп и его советники говорили ранее о том, что новая администрация решит вопрос о переносе посольства в Иерусалим.