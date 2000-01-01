10.02 15:11 MIGnews.com

Песков об инциденте в Сирии с турецкими военными

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Москва и Анкара не имеют разногласий относительно причин случившегося в Сирии инцидента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, стороны согласны с тем, что удар ВКС РФ был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским военным, передает Интерфакс.Ранее Турция сообщила, что в результате непреднамеренного удара ВКС России в районе сирийского города Эль-Баб трое военных погибли и 11 были ранены. Российская сторона принесла свои соболезнования в связи со случившимся.Позднее сообщалось, что причиной инцидента могло стать внезапное перемещение турецких военных на участок, куда планировался сброс бомб.