10.02 14:28 MIGnews.com

Праздник революции в Иране: "Смерть США! Смерть Израилю!"

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В Иране прошли ежегодные демонстрации, посвященные очередной годовщине произошедшей в 1979 году Исламской революции. Как сообщает Reuters, главной темой мероприятия, как всегда, стало противостояние с Америкой и ее, в этом году новым, президентом Дональдом Трампом.Мероприятия проходили во всех крупных городах Исламской републики. Сотни тысяч человек, собравшиеся в этот день на тегеранской площади Азади, скандировали лозунг "смерть Америке", который повторялся на транспарантах. Тут и там в толпе мелькали чучела Трампа. Некоторые участники несли портреты "дьявольского треугольника" - а президента США вместе с фотографиями премьер-министров Израиля Биньямином Нетаниягу и Великобритании Терезы Мэй."Некоторые малоопытные личности регионального масштаба и в Америке угрожают Ирану. Но им следует знать, что язык угроз никогда не работал в отношении Ирана. Они должны научиться уважать Иран и иранцев. Мы будем решительно противостоять любой милитаристской политике", - обратился к собравшейся толпе президент ИРИ Хасан Рухани.Иранское телевидение сообщило, что в демонстрациях приняли участие миллионы иранцев.Апогеем марша стало традиционное сжигание флага США. В то же время в соцсетях Twitter и Facebook набрал популярность хэштег #LoveBeyondFlags, с помощью которого иранцы призывали прекратить сжигание флагов во время празднования годовщины революции.