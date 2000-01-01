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Праздник революции в Иране: `Смерть США! Смерть Израилю!` 10.02 14:28   MIGnews.com

Праздник революции в Иране: "Смерть США! Смерть Израилю!"

В Иране прошли ежегодные демонстрации, посвященные очередной годовщине произошедшей в 1979 году Исламской революции. Как сообщает Reuters, главной темой мероприятия, как всегда, стало противостояние с Америкой и ее, в этом году новым, президентом Дональдом Трампом.

Мероприятия проходили во всех крупных городах Исламской републики. Сотни тысяч человек, собравшиеся в этот день на тегеранской площади Азади, скандировали лозунг "смерть Америке", который повторялся на транспарантах. Тут и там в толпе мелькали чучела Трампа. Некоторые участники несли портреты "дьявольского треугольника" - а президента США вместе с фотографиями премьер-министров Израиля Биньямином Нетаниягу и Великобритании Терезы Мэй.



"Некоторые малоопытные личности регионального масштаба и в Америке угрожают Ирану. Но им следует знать, что язык угроз никогда не работал в отношении Ирана. Они должны научиться уважать Иран и иранцев. Мы будем решительно противостоять любой милитаристской политике", - обратился к собравшейся толпе президент ИРИ Хасан Рухани.

Иранское телевидение сообщило, что в демонстрациях приняли участие миллионы иранцев.



Апогеем марша стало традиционное сжигание флага США. В то же время в соцсетях Twitter и Facebook набрал популярность хэштег #LoveBeyondFlags, с помощью которого иранцы призывали прекратить сжигание флагов во время празднования годовщины революции.
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