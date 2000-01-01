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kremlin.ru 11.02 05:18   MIGnews.com

Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"

Москва дала согласие на проведение встречи "нормандского формата" на уровне глав МИД в Бонне на полях конференции "Группы двадцати". Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил посол РФ во Франции Александр Орлов.

"Со стороны французов и немцев поступило предложение о проведении очередной встречи министров иностранных дел „нормандской четверки“ на полях предстоящей конференции „Группы двадцати“ в Бонне, — отметил он. —Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей".

По словам посла, Франция выступает за то, чтобы "во-первых, остановить нынешнюю вспышку военных действий, а во-вторых, подтолкнуть стороны к выполнению Минских договоренностей".

Ранее сообщалось, что G20 до конца 2017 года примет план действий в сфере цифровой экономики, который будет включать меры по регулированию интернет-торговли и обеспечению трансферта технологий.
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