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МИД Германии осуждает ракетный залп по Эйлату | Фото: SPD Schleswig-Holstein/Flickr10.02 12:49   MIGnews.com

МИД Германии осуждает ракетный залп по Эйлату

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил с осуждением ракетного удара, который был нанесен по израильскому курортному городу Эйлату в ночь на 9 февраля.

"Наши израильские друзья в очередной раз стали целью теракта. Мы с облегчением отмечаем, что планы террористов провалились, что меры безопасности Израиля в очередной раз зарекомендовали себя, и жертв в результате атаки не было", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Габриэль "всячески осудил" тех, кто стоит за ракетной атакой, обвинив их в попытке любыми путями привести к эскалации напряженности между Израилем и сектором Газа.

"Подобному не может быть никакого оправдания", - подчеркнул немецкий министр.

Напомним, что ответственность за запуск четырех ракет по Эйлату взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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