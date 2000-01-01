МИД Германии осуждает ракетный залп по Эйлату

"Наши израильские друзья в очередной раз стали целью теракта. Мы с облегчением отмечаем, что планы террористов провалились, что меры безопасности Израиля в очередной раз зарекомендовали себя, и жертв в результате атаки не было", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Габриэль "всячески осудил" тех, кто стоит за ракетной атакой, обвинив их в попытке любыми путями привести к эскалации напряженности между Израилем и сектором Газа.
"Подобному не может быть никакого оправдания", - подчеркнул немецкий министр.