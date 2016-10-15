Франция: полицейские не насиловали марокканского иммигранта
На протяжении последней недели в нескольких пригородах Парижа продолжаются масштабные нарушения общественного порядка, столкновения с полицией и поджог машин.
Причиной является “изнасилование” французским полицейским спецназом 22-летнего молодого человека при задержании 2 февраля в Оне-су-Буа. Пострадавший, сын марокканского иммигранта и африканской матери, мгновенно стал символом новой кампании протеста против "полицейской жестокости"
Полиция провела собственное расследование инцидента. Генеральный инспектор полиции пришел к заключению о том, что повреждения анусу задержанного были “причинены не намеренно”.
Видео с места происшествия демонстрирует, как полицейский “применяет телескопическую дубинку горизонтально над ягодицами пострадавшего”, известного под именем “Тео”, в то время как “штаны Тео случайно упали ниже пояса”.
Следователи сообщили, что основываясь на материалах допросов самого Тео, полицейских и данных камер наружного наблюдения они пришли к выводу о том, что “нет достаточных доказательств того, что речь идет об изнасиловании”.
Несмотря на это, обвинение в изнасиловании одного из офицеров полиции все еще не снято. Все четверо полицейских, участвовавших в задержании Тео отстранены от службы.
Между тем, протесты в связи с “изнасилованием” Тео вышли за пределы Парижа. В Нанте в ходе столкновений с полицией арестованы 20 человек. Демонстрации были также организованы в Ренн, Лилле и Нойси-ле-Гранд. В окрестностях Парижа в ходе разгона мятежей были арестованы 18 человек. Протесты идут под известными любому французу слоганами о “предвзятости” и излишней жестокости” полиции.
Наиболее масштабным событием такого рода стало восстание 2005 года , когда иммигранты сожгли 10 тысяч автомобилей, а 6 тысяч человек были арестованы. Для обычных французов — также, как и для властей, одним из наиболее ужасающих аспектов мятежей 2005 года было то, что они не ограничились Парижем. В первые дни октября проблемы распространились на Иль де-Франс, К 9 ноября 119 городов, городков и деревень сообщали о серьезных столкновениях.
То, что напугало всех — полиция и правительство были полностью не подготовлены к масштабам происходящего. Как будто некая скрытая пружина распрямилась и неизвестная прежде сила неожиданно атаковала нацию, без всяких предупредительных сигналов. На деле, сигналы были налицо уже несколько десятилетий — их просто никто не хотел признавать. Разделение между Францией и ее новым иммигрантским населением из бывших колоний существует уже очень давно.
При этом ни мэйнстримная пресса, ни истеблишмент не понимают или отказываются понять важнейший фактор внутри-французского конфликта - последние изменения в французском обществе прямо и интимно связаны с событиями в арабском мире – событиями о которых Запад или не имеет представления, или просто их не понимает. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".
Четверо полицейских, арестованных по обвинению в нападении на Тео, служат в полицейском спецназе - Специальной Полевой Бригаде. Первоначальные утверждения об отсутствии опыта” не подтверждаются. Самому младшему из группы - 24 года, самому старшему -36. Все прошли не так давно жесткую проверку в ходе полицейских соревнований. Полицейский, обвиняемый в изнасиловании, служит в бригаде четыре года, и, по словам адвоката “пользуется заслуженным уважением коллег”. Другой полицейский, отец семьи, описывается как "самый спокойный человек в мире". Все это не имеет никакого значения для французской прессы, продолжающей раздувать скандал и обвиняющей полицию в расизме, а ее руководство - в попытке прикрыть преступления подчиненных.