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10.02 12:26   MIGnews.com

Послы Израиля не вернутся в Новую Зеландию и Сенегал

Израильской прессе стало известно о том, что в отместку за поддержку в Совете Безопасности антипоселенческой резолюции 2334 Иерусалим не станет возобновлять прежний уровень дипломатических отношений с Новой Зеландией и Сенегалом.

Ссылаясь на свои ознакомленные источники, The Times of Israel пишет, что на этой неделе исполняющий обязанности главы МИД премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение не возвращать израильских послов в Веллингтон и Дакар, которые были отозваны после принятия Совбезом документа, признавшего израильские поселения в Иудее и Самарии незаконными 23 декабря.

В то же время, в министерстве иностранных дел сообщили, что им ничего по данному вопросу неизвестно, а в канцелярии премьер-министра вообще отказались как-либо это комментировать.

Напомним, что вместе с Новой Зеландией и Сенегалом резолюцию на голосование выставили Малайзия и Венесуэла, с которыми Израиль и до того не поддерживал дипломатических отношений.
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