10.02 12:26 MIGnews.com

Послы Израиля не вернутся в Новую Зеландию и Сенегал

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Израильской прессе стало известно о том, что в отместку за поддержку в Совете Безопасности антипоселенческой резолюции 2334 Иерусалим не станет возобновлять прежний уровень дипломатических отношений с Новой Зеландией и Сенегалом.Ссылаясь на свои ознакомленные источники, The Times of Israel пишет, что на этой неделе исполняющий обязанности главы МИД премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение не возвращать израильских послов в Веллингтон и Дакар, которые были отозваны после принятия Совбезом документа, признавшего израильские поселения в Иудее и Самарии незаконными 23 декабря.В то же время, в министерстве иностранных дел сообщили, что им ничего по данному вопросу неизвестно, а в канцелярии премьер-министра вообще отказались как-либо это комментировать.Напомним, что вместе с Новой Зеландией и Сенегалом резолюцию на голосование выставили Малайзия и Венесуэла, с которыми Израиль и до того не поддерживал дипломатических отношений.