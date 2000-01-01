10.02 11:26 MIGnews.com

Дональд Трамп не будет осуждать Израиль за поселения

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Хотя американский президент Дональд Трамп и считает, что расширение поселений не способствует миру, но осуждать за это Израиль он не собирается. Об этом он сказал в своем первом интервью газете "Исраэль Хайом", которая стала первым израильским СМИ, пообщавшимся с главой Белого дома после его инаугурации в январе.Стоит отметить, что интервью было опубликовано в пятницу – на следующий день после того, как Трамп принял владельца "Исраэль Хайом", американского бизнесмена Шелдона Адельсона на званом ужине в Белом доме.С одной стороны, Трамп с воодушевлением отзывался о своих отношениях с Биньямином Нетаниягу, но с другой, выразил непонимание, каким образом строительство в Иудее и Самарии может способствовать перспективам мира. Трамп уверяет, что он всегда поддерживал с Нетаниягу великолепные отношения."Премьер-министр – хороший человек, который хочет сделать правильные вещи для Израиля, он хочет мира в его всеобъемлющем понимании. Я всегда любил его", - говорит он.Что же касается строительства поселений, то Дональд Трамп напомнил о достаточно ограниченных территориях Иудеи и Самарии, которые сокращаются с каждым расширением поселения."Я не их тех, кто считает расширение поселений пользой для мира. Но мы проверяем все возможности", - отметил американский лидер.Напоследок он отметил, что у него нет никакого желания осуждать Еврейское государство в свою канденцию."У Израиль долгая история осуждения и трудности. Я не хочу осуждать Израиль во время моего (президентского – ред.) срока. Я очень хорошо понимаю Израиль, и очень за это благодарен. Израильтяне пережили через очень тяжелые времена. Я хочу мира между израильтянами и палестинцами и даже более того. Я думаю, что мир для Израиля станет не просто хорошим, а великолепным", - сказал Трамп.