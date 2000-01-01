10.02 10:52 MIGnews.com

Нетаниягу: я платил Милчену за сигары

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Премьер-министр Нетаниягу отрицает обвинения в том, что он получал дорогостоящие сигары от своего друга – голливудского продюсера Арнона Милчена, исключительно в подарок, настаивая на том, что за многие из них он ему платил наличными.Как пишет Ynet, во время беседы со следователями на вопрос о том, кто платил за выкуренные им сигары, глава правительства подтвердил, что иногда получал сигары в подарок (что является нормой для друзей), но в большинстве случаев он возвращал Милчену деньги.Это стало очередной утечкой из допросов Биньямина Нетаниягу по так называемому "делу 1000". Как ранее сообщил 2-й канал ИТВ, по словам премьера, он понятия не имеет ни о каком шампанском, так как Милчен покупал его Саре Нетаниягу."Она – независимый человек и я – независимый человек", - пояснил он.На вопрос о том, откуда он брал деньги на сигары – ведь по данным следователей, их стоимость достигала нескольких сотен тысяч шекелей – премьер-министр ответил, что получал их от некоего родственника. Источники Ynet, приближенные к чете Нетаниягу, подтверждают, что периодически богатый родственник главы правительства перечислял ему деньги."У любого человека может быть родственник, даже у премьер-министра", - говорят они.