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Израиль выпустит сирийского шпиона из тюрьмы | Фото:10.01 09:49   MIGnews.com

Израиль выпустит сирийского шпиона из тюрьмы

Израиль объявил об освобождении двух заключенных, один из которых был осужден за шпионаж в пользу Сирии. Это происходит в рамках сделки по обмену заключенными при посредничестве России.

Сидки аль-Макт из города друзов Мадждал-Шамс был приговорен к 14 годам тюремного заключения в 2017 году за шпионаж на позициях ЦАХАЛа от имени разведки Сирии. Он был арестован в 2015 году по подозрению в передаче фотографий и письменных сообщений о позициях армии сотрудникам сирийской разведки.

"Заключенный безопасности Сидки Аль-Макт будет освобожден завтра, 10 января, до запланированного окончания его заключения", - заявили представители израильской тюрьмы, где отбывает срок сириец.

После освобождения аль-Макт поблагодарил президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина за их работу по обеспечению его освобождения.

"Сирийская решимость преодолела решимость оккупации и врага", - сказал он, по словам общественного вещателя Кан. Органы власти также объявили о досрочном освобождении другого жителя Голанских высот Амаль Абу Салах, который был заключен в тюрьму в 2015 году за участие в атаки на машину скорой помощи.


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