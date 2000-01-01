10.01 09:11 MIGnews.com

Опрос: большинство израильтян против иммунитета Нетаниягу

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Менее чем за два месяца до третьего тура выборов в Израиле политическая ситуация остается неясной.Опрос, проведенный для Радио 103FM Институтом Маагара Мохота во главе с профессором Ицхаком Кацем, показал, что ни один из блоков не сможет образовать правительство без помощи партии на другой стороне, или без Авигдора Либермана.Согласно опросу, если бы выборы проводились сегодня без каких-либо изменений в составе партий, правые получили бы 54 места, в то время как левоцентристы вместе с Объединенным списком достигли бы 59.Если между Еврейским Домом, Оцмой ле-Исраэль, Ихуд леуми и Ха Ямин ха Хадаш будет полный союз справа, то блок увеличится только до 55 мест. Союз слева между Аводой и Демократическим союзом фактически ослабил бы блок до 57 мест, всего на одно место больше, чем выиграют правые.В опросе упоминалось и то, что подавляющее большинство населения выступает против предоставления иммунитета премьер-министру Биньямину Нетаниягу. 53 процента респондентов высказались против того, чтобы премьер-министр был защищен от судебного разбирательства. 28 процентов поддержали иммунитет, а 19 процентов ответили "я не знаю".