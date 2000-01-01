10.01 08:01 MIGnews.com

ПА продолжает угрожать Израилю: создадим государство

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Аззам аль-Ахмад, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и Центрального комитета ФАТХ, призвал ЕС оказать давление на Израиль в связи с выборами в ПА.По его словам, палестинские арабы отклонили европейское предложение устроить электронное голосование для жителей Восточного Иерусалима."Если Израиль откажется, - предупредил Ахмад, - палестинцы рассмотрят вариант жесткой реакции, поскольку существует консенсус в отношении проведения всеобщих выборов. Может быть решено превратить Палестинский национальный совет в парламент государства Палестина.""Мы хотим попрощаться с оккупацией любым возможным способом, и в случае, когда Палестинская администрация рухнет, альтернативой будет государство. И мы предпримем шаги и потребуем, чтобы Организация Объединенных Наций помогла нам посредством использования Статьи. 7 Устава", - продолжил Ахмад.Он заявил, что Палестинская администрация представила Израилю обновленную информацию, но не запросила его одобрения в отношении выборов в парламент и председательство в зоне С и в восточном Иерусалиме.Председатель ПА Махмуд Аббас недавно подтвердил обещание провести новые парламентские выборы в ПА, которые не проводились с 2006 года.