Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ПА продолжает угрожать Израилю | Фото:10.01 08:01   MIGnews.com

ПА продолжает угрожать Израилю: создадим государство

Аззам аль-Ахмад, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и Центрального комитета ФАТХ, призвал ЕС оказать давление на Израиль в связи с выборами в ПА.

По его словам, палестинские арабы отклонили европейское предложение устроить электронное голосование для жителей Восточного Иерусалима.

"Если Израиль откажется, - предупредил Ахмад, - палестинцы рассмотрят вариант жесткой реакции, поскольку существует консенсус в отношении проведения всеобщих выборов. Может быть решено превратить Палестинский национальный совет в парламент государства Палестина."

"Мы хотим попрощаться с оккупацией любым возможным способом, и в случае, когда Палестинская администрация рухнет, альтернативой будет государство. И мы предпримем шаги и потребуем, чтобы Организация Объединенных Наций помогла нам посредством использования Статьи. 7 Устава", - продолжил Ахмад.

Он заявил, что Палестинская администрация представила Израилю обновленную информацию, но не запросила его одобрения в отношении выборов в парламент и председательство в зоне С и в восточном Иерусалиме.

Председатель ПА Махмуд Аббас недавно подтвердил обещание провести новые парламентские выборы в ПА, которые не проводились с 2006 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:22
Иран отреагировал на утверждения, что Боинг сбили ракетой
07:52
Ирак вновь захотел купить С-300 у РФ
07:30
Нидерланды предупредили граждан о риске путешествий в Иран
07:27
Видео: машина утонула на шоссе №4  
07:06
Lenovo выпустит первый в мире ноутбук с гибким дисплеем
06:40
Джастин Бибер подтвердил, что у него болезнь Лайма
06:33
ВВС Израиля атаковали груз оружия на границе Ирака и Сирии
03:39
В Беларуси труп гостя просидел за столом несколько дней
02:17
Офисным работникам подсказали как побороть стресс
01:05
Приток нелегалов в ЕС резко снизился
23:53
В США расследуют два за один день смертельных ДТП с Tesla
23:44
Трамп и Джонсон косвенно подтвердили версию с ракетой
23:24
Видео предположительного попадания иранской ракеты в Boeing
23:09
Официально: Трюдо объявил, что Иран сбил украинский Boeing  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus