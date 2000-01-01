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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото11.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Иранская "месть": Сулеймани переворачивается в могиле Ровно неделя прошла с того момента, как командир Силь Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был ликвидирован американцами в аэропорту Багдада. Обозреватель 10-го канала израильского ТВ Цви Иехезкели прокомментировал, как изменился Ближний Восток и мир.

Освободить Иерусалим? Ведущий затроллил иранского дипломата Ведущий "Аль-Джазира" Фейсал аль-Кассем жестко "затроллил" иранского дипломата Амира аль-Мусави из-за утверждений, будто Тегеран собирается "освободить" Иерусалим от Израиля.

США ударили по Ирану новыми санкциями Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Ирана, а именно против восьмерых представителей руководства страны и 17-ти предприятий.

Американцы эвакуировали убитых с иракских баз в Тель-Авив Пресса "Оси Сопротивления" продолжает праздновать "великую победу" над американцами в Ираке. По версии официальной иранской пропаганды, американцы “понесли тяжелые потери”, которые они теперь "скрывают".

Иран: место крушения Boeing зачищают бульдозерами Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране после извлечения обломков зачистили бульдозерами. Несмотря на фотодоказательства и сообщения из разных источников, посол страны назвал новость "полным абсурдом".


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