Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Иранская "месть": Сулеймани переворачивается в могиле Ровно неделя прошла с того момента, как командир Силь Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был ликвидирован американцами в аэропорту Багдада. Обозреватель 10-го канала израильского ТВ Цви Иехезкели прокомментировал, как изменился Ближний Восток и мир.
Иран: место крушения Boeing зачищают бульдозерами Место крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране после извлечения обломков зачистили бульдозерами. Несмотря на фотодоказательства и сообщения из разных источников, посол страны назвал новость "полным абсурдом".