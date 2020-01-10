Иранская "месть": Сулеймани переворачивается в могиле
Ровно неделя прошла с того момента, как командир Силь Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был ликвидирован американцами в аэропорту Багдада.
Обозреватель 10-го канала израильского ТВ Цви Иехезкели прокомментировал в интервью радио 103FM как за прошедшую минуту изменился Ближний Восток и мир.
Иехезкели сказал: “Иран теперь намного, намного слабее. Если бы неделю назад мы сказали, что сегодня израильские самолеты продолжают атаковать , как ни в чем не бывало, сказали бы, что что-то тут не так. Иран угрожал, Иран казалось бы, располагал неизвестными возможностями возмездия. И смотрите, что с ними случилось за неделю? Они вскарабкались на все баррикады, на все самые высокие деревья. Они угрожали, что Трампа убьют, что американцы убегут поджав хвост. И что они сделали в конце? 20 ракет, 10 из них вообще не попали по базам. 10 попали, пострадавших нет. Знаете, что говорят арабы? - Что общего между ХАМАСом, Хизбаллой и Ираном? ХАМАС стрелял по пустому автобусу, Хизбалла стреляла по пустому джипу, Иран стрелял по пустой базе”.
Иехезкели продолжил: ”Я говорю это с осторожностью - но, возможно, перед нами тут бумажный тигр - относительно осуществления его угроз. Почему они так поступили? - Они знают, что есть человек, который не даст им спуску, и этого человека зовут Трамп. Касем Сулеймани двадцать раз перевернулся в могиле от их позорной “реакции”, от того, как за него “отомстили”. Иран оказался не такой угрозой, как нам представлялось раньше, нет у них этой силы сдерживания. У Ирана есть очень четкая красная линия. они знают, что если они слишком сильно разозлят Запад - их правительство рухнет. И потому они очень осторожны. Свобода маневра Ирана очень, очень ограничена. И я повторял это много, много раз. Для Ирана самое важное - не его ядерная программа. Для Ирана самое важное - его революция. ты угрожаешь их революции - и они прогибаются”.
Далее Иехезкели сказал: “Я бы продолжил демонстрировать,что Иран - бумажный тигр. Трамп, вероятно, этого делать не будет. Об этом говорят последние два дня. Но если бы он продолжил - как он решил с ликвидацией Сулеймани, мы могли бы увидеть крах иранского правительства. На этой неделе мы все могли видеть как Иран ведет себя в той конфронтации, которая ему навязана. И если бы это продолжили - он бы начал разваливаться изнутри. Мы были близки к свержения правительства аятолл. Возможно, мы уже потеряли эту возможность. И я скажу к чему идет Трамп - он идет к соглашению с ними. Он улучшит с ними соглашение. И они пойдут на все, чтобы сохранить свою революцию”.
Сама иранская пропаганда прямо подтвержадет слова Иехезкели. Пресса “Оси Сопротивления” продолжает праздновать “великую победу” над американцами в Ираке.
По версии официальной иранской пропаганды, американцы “понесли тяжелые потери”, которые они теперь “скрывают”.
В издании КСИР Тасним, в которой утверждает, что американцы транспортировали убитых и раненных в ходе иранского “удара возмездия” в Тель-Авив: "Они увезли всех пострадавших на оккупированные территории, где никто не задает лишних вопросов".