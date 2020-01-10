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Нетаниягу приветствовал новые санкции против Ирана | Фото:10.01 19:00   MIGnews.com

Нетаниягу приветствовал новые санкции против Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал новые санкции Вашингтона против Ирана.

Об этом сообщает 13 канал со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства.

"Премьер-министр поздравляет президента Трампа с решением ввести дополнительные санкции в отношении иранского террористического режима, который угнетает иранский народ и угрожает всему миру", – сказано в сообщении.



Напомним, что об ужесточении санкций объявили 10 января министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Под финансовые ограничения попали восемь представителей иранского руководства.


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