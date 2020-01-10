Нетаниягу приветствовал новые санкции против Ирана
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал новые санкции Вашингтона против Ирана.
Об этом сообщает 13 канал со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства.
"Премьер-министр поздравляет президента Трампа с решением ввести дополнительные санкции в отношении иранского террористического режима, который угнетает иранский народ и угрожает всему миру", – сказано в сообщении.
ראש הממשלה @netanyahu בתגובה להודעת ארה"ב על הטלת סנקציות חדשות נגד איראן: "ראש הממשלה מברך את הנשיא טראמפ על מנהיגותו ועל החלטתו להטיל סנקציות נוספות נגד משטר הטרור באיראן, שמדכא את העם האיראני ומאיים על שלום העולם כולו" @BarakRavid