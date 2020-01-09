Глава МИД Израиля написал твитт на украинском языке

10.01 15:48 MIGnews.com

Мені було дуже прикро почути трагічну новину про рейс міжнародних українських авіаліній PS752.



Мої думки з людьми України, Ірану, Канади та всіма, хто втратив своїх рідних.



Від імені народу Ізраїлю ми висловлюємо наші найглибші співчуття.