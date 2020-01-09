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Глава МИД Израиля написал твитт на украинском языке | Фото:10.01 15:48   MIGnews.com

Глава МИД Израиля написал твитт на украинском языке

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац разместил в соцсети сообщение на украинском языке, выразив соболезнование по поводу крушения Boeing "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.

Соответствующее послание он обнародовал 10 января в своем микроблоге в Twitter.

"Мне было очень горько услышать трагическую новость о рейсе "Международных украинских авиалиний" PS752. Мои мысли с людьми Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родных. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", – обратился Кац.




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