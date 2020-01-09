Глава МИД Израиля написал твитт на украинском языке
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац разместил в соцсети сообщение на украинском языке, выразив соболезнование по поводу крушения Boeing "Международные авиалинии Украины" под Тегераном.
Соответствующее послание он обнародовал 10 января в своем микроблоге в Twitter.
"Мне было очень горько услышать трагическую новость о рейсе "Международных украинских авиалиний" PS752. Мои мысли с людьми Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родных. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", – обратился Кац.
Мені було дуже прикро почути трагічну новину про рейс міжнародних українських авіаліній PS752.
Мої думки з людьми України, Ірану, Канади та всіма, хто втратив своїх рідних.
Від імені народу Ізраїлю ми висловлюємо наші найглибші співчуття.