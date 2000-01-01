10.01 14:23 MIGnews.com

Духовный лидер Ирака осудил нарушение суверенитета страны

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Главный мусульманский священник Ирака в пятницу, 10 января, осудил взаимные нападения США и Ирана на иракскую землю и предупредил об ухудшении безопасности в стране и регионе в целом в результате противостояния Вашингтона с Тегераном.Соединенные Штаты убили главного военного командира Ирана Кассема Сулеймани рядом с багдадским аэропортом 3 января. Во вторник поздно вечером Иран выпустил ракеты по военным силам США в Ираке. Это была самая серьезная эскалация конфликта.Аятолла Али аль-Систани заявил, что эти нападения являются нарушением суверенитета и что никакие иностранные державы не должны иметь права решать судьбу Ирака. Систани передал свое послание через представителя, который выступил на пятничной молитве в священном городе Кербала."Использование чрезмерных методов различными сторонами, обладающими властью и влиянием ... только укрепит кризис и предотвратит его решение", - сказал представитель. "Последние опасные агрессивные акты, которые являются повторными нарушениями суверенитета Ирака, являются частью ухудшающейся ситуации в регионе", сказал он.