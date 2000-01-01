Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Духовный лидер Ирака осудил нарушение суверенитета страны | Фото:10.01 14:23   MIGnews.com

Духовный лидер Ирака осудил нарушение суверенитета страны

Главный мусульманский священник Ирака в пятницу, 10 января, осудил взаимные нападения США и Ирана на иракскую землю и предупредил об ухудшении безопасности в стране и регионе в целом в результате противостояния Вашингтона с Тегераном.

Соединенные Штаты убили главного военного командира Ирана Кассема Сулеймани рядом с багдадским аэропортом 3 января. Во вторник поздно вечером Иран выпустил ракеты по военным силам США в Ираке. Это была самая серьезная эскалация конфликта.

Аятолла Али аль-Систани заявил, что эти нападения являются нарушением суверенитета и что никакие иностранные державы не должны иметь права решать судьбу Ирака. Систани передал свое послание через представителя, который выступил на пятничной молитве в священном городе Кербала.

"Использование чрезмерных методов различными сторонами, обладающими властью и влиянием ... только укрепит кризис и предотвратит его решение", - сказал представитель. "Последние опасные агрессивные акты, которые являются повторными нарушениями суверенитета Ирака, являются частью ухудшающейся ситуации в регионе", сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:40
Сегодня Иран откроет черные ящики с самолета МАУ
14:01
Насралла призвал к действиям в регионе против военных США
13:55
Во втором сезоне "Ведьмака" появится ЛГБТ-персонаж
13:32
Иран через год-два может получить ядерное оружие
13:29
Меган Маркл вернулась с сыном в Канаду
13:16
FT: Лондон подготовил списки лиц, которых накажет
13:14
ХАМАС делает ставку на палестинцев за рубежом для выборов
12:49
Расследование крушения Boeing займет один-два года
12:40
В Boeing показали, как разрабатывали 737 MAX
12:34
Видео: в Тель-Авиве провалилась часть улицы Арлозоров  
12:02
Авиаудар Израиля по складу оружия в Сирии: 8 убитых
11:32
Иран пригласил США к расследованию крушения Boeing
11:30
Austrian Airlines приостановила полеты в Тегеран
11:01
У Ирана появится ядерное оружие через 1-2 года
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus