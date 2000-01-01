10.01 13:29 MIGnews.com

Меган Маркл вернулась с сыном в Канаду

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Меган Маркл, жена принца Гарри, вернулась со своим сыном в Канаду. Ранее, они неожиданно объявили, что покидают королевскую семью, чтобы проводить больше времени в Северной Америке.Королева Елизавета и другие высокопоставленные британские члены королевской семьи пытались утихомирить кризис.Супруги провели шесть недель в Канаде в конце прошлого года, прежде чем вернуться в Великобританию. Их маленький сын Арчи остался в Канаде, когда Гарри и Меган объявляли о переменах. По словам пресс-секретаря, Меган вернулась в Канаду с сыном.Пара - формально герцог и герцогиня Сассексская - сказала, что они размышляли в течение многих месяцев, прежде чем принять решение.