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Меган Маркл вернулась с сыном в Канаду | Фото:10.01 13:29   MIGnews.com

Меган Маркл вернулась с сыном в Канаду

Меган Маркл, жена принца Гарри, вернулась со своим сыном в Канаду. Ранее, они неожиданно объявили, что покидают королевскую семью, чтобы проводить больше времени в Северной Америке.

Королева Елизавета и другие высокопоставленные британские члены королевской семьи пытались утихомирить кризис.

Супруги провели шесть недель в Канаде в конце прошлого года, прежде чем вернуться в Великобританию. Их маленький сын Арчи остался в Канаде, когда Гарри и Меган объявляли о переменах. По словам пресс-секретаря, Меган вернулась в Канаду с сыном.

Пара - формально герцог и герцогиня Сассексская - сказала, что они размышляли в течение многих месяцев, прежде чем принять решение.


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