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Американцы эвакуировали убитых с иракских баз в Тель-Авив 10.01 12:07   MIGnews.com

Американцы эвакуировали убитых с иракских баз в Тель-Авив

Пресса “Оси Сопротивления” продолжает праздновать “великую победу” над американцами в  Ираке.

По версии официальной иранской пропаганды, американцы “понесли тяжелые потери”, которые они теперь “скрывают”.

Хасан Салим, про-иранский депутат в  парламенте Ирака, опубликовал статью в издании КСИР Тасним, в которой утверждает, что американцы транспортировали убитых и раненных в ходе иранского “удара возмездия” в Тель-Авив.

Салим поведал: Они увезли всех пострадавших на оккупированные территории, где никто не задает лишних вопросов”.

На вопрос о том, каковы масштабы американских потерь, Салим ответил: "Вы что думаете, они нас пустят на свои базы и дадут посчитать? Ответ - нет”.

Если кому-то информация, предоставленная иранской марионеткой в парламенте Багдада покажется недостоверной, то он может послушать речи командующего “аэрокосмическими силами” КСИР генерала Амира Али Хаджизаде. По рассказам Хаджизаде, американцы пережили настоящий "новый Пирл-Харбор", а для эвакуации потерь в Тель-Авив чуть ли не пришлось создать воздушный мост. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Командующий аэрокосмических сил КСИР: 9 самолетов эвакуировали убитых американцев в Израиль".


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