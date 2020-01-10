Американцы эвакуировали убитых с иракских баз в Тель-Авив
Пресса “Оси Сопротивления” продолжает праздновать “великую победу” над американцами в Ираке.
По версии официальной иранской пропаганды, американцы “понесли тяжелые потери”, которые они теперь “скрывают”.
Хасан Салим, про-иранский депутат в парламенте Ирака, опубликовал статью в издании КСИР Тасним, в которой утверждает, что американцы транспортировали убитых и раненных в ходе иранского “удара возмездия” в Тель-Авив.
Салим поведал: Они увезли всех пострадавших на оккупированные территории, где никто не задает лишних вопросов”.
На вопрос о том, каковы масштабы американских потерь, Салим ответил: "Вы что думаете, они нас пустят на свои базы и дадут посчитать? Ответ - нет”.
Если кому-то информация, предоставленная иранской марионеткой в парламенте Багдада покажется недостоверной, то он может послушать речи командующего “аэрокосмическими силами” КСИР генерала Амира Али Хаджизаде. По рассказам Хаджизаде, американцы пережили настоящий "новый Пирл-Харбор", а для эвакуации потерь в Тель-Авив чуть ли не пришлось создать воздушный мост. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Командующий аэрокосмических сил КСИР: 9 самолетов эвакуировали убитых американцев в Израиль".