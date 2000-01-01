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У Ирана появится ядерное оружие через 1-2 года | Фото:10.01 11:01   MIGnews.com

У Ирана появится ядерное оружие через 1-2 года

Иран может получить ядерное оружие в течение одного-двух лет, если страна продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года. Об этом заявил в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Если они продолжат распутывать Венское соглашение, то да, в течение довольно короткого периода времени, от одного до двух лет, они могут иметь доступ к ядерному оружию, что не вариант", - сказал Ле Дриан по радио RTL.

В пятницу министры иностранных дел стран ЕС проведут экстренное совещание, чтобы найти способы увести Соединенные Штаты и Иран от конфронтации.


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