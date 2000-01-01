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facebook.com 11.01 02:22   MIGnews.com

Именем погибшего посла Карлова названа улица в Анкаре

Улица, где находится Посольство РФ в Анкаре, была переименована в честь убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщили в муниципалитете Анкары.

Также в его честь назвали экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение.

Напомним, что 20 декабря Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым выразил свои соболезнования в связи с гибелью дипломата и пообещал увековечить память Андрея Карлова, назвав в честь него улицу.
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