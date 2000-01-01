11.01 02:22 MIGnews.com

Именем погибшего посла Карлова названа улица в Анкаре

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Улица, где находится Посольство РФ в Анкаре, была переименована в честь убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщили в муниципалитете Анкары.Также в его честь назвали экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение.Напомним, что 20 декабря Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым выразил свои соболезнования в связи с гибелью дипломата и пообещал увековечить память Андрея Карлова, назвав в честь него улицу.