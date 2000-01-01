Делегация парламента Британии прибыла в Израиль

Делегация Парламента Великобритании прибыла в Кнессет, чтобы обсудить пути борьбы с антисемитизмом.
Делегация депутатов британского парламента в главе с Джоном Маном - председателем межпартийного лобби за борьбу с антисемитизмом, посетила Кнессет, чтобы изучить вместе с израильскими коллегами пути борьбы с проявлениями антисемитизма.
Депутат Парламента Ман отметил, что "Парламент и Кнессет могут и должны сотрудничать в борьбе с антисемитизмом. Эта борьба общая для всех партий, представленных в Парламенте Соединённого королевства". Во время встречи с британскими коллегами спикер Кнессета Юлий Йоэль Эдельштейн выразил уверенность, что общими усилиями удастся остановить распространение антисемитизма в Европе.
Оригинальная статья размещена на сайте Кнессета на русском языке по адресу: