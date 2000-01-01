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Реакция Ликуда на заявление Герцога 10.01 09:10   MIGnews.com

Реакция Ликуда на заявление Герцога

"Бужи Герцогу хватает наглости требовать отставки главы правительства с должности министра связи, когда есть видеозапись его пресс-секретаря в то время, как она диктует редактору Ynet, что писать во время выборов; когда его подручный Эйтан Кабель инициировал и продвигал закон о закрытии «Исраэль Хаойм», чтоб получить лестные статьи в «Едиот Ахронот» и Ynet; и когда его напарница Ципи Ливни получила экспертное мнение, оплаченное «Едиот Ахронот», и призналась, что разговаривала с Нони Мозесом до решения о продвижении закона о закрытии «Исраэль Хайом» в министерской комиссии по законодательству.

Утверждение о получении незаконного предвыборного пожертвования также возмутительно в свете того факта, что «Сионистский лагерь» и левые партии получили массивную поддержку в размере миллионов шекелей от организации v15, которую финансировали иностранные магнаты и иностранные правительства."
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