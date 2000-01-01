Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






10.01 08:17   MIGnews.com

Герцог требует уволить Нетаниягу

Герцог - юридическому советнику правительства: "Требую немедленно уволить Нетаниягу с поста министра связи"

9 января лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием немедленно отстранить премьер-министра Биньямина Нетаниягу от исполнения обязанностей министра связи в свете опубликованной информации, которая доказывает прямую связь министра связи с газетой "Исраэль хайом", имеющей самый большой тираж и бесплатно распространяемой в Израиле. В своем обращении Герцог подчеркивает, что в том случае, если Нетаниягу не будет отстранен с поста министра связи немедленно, Сионистский лагерь обратится через 48 часов с иском по данному поводу в Верховный суд справедливости".

В приложенном файле обращение лидера оппозиции Ицхака Герцога к юридическому советнику правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:39
Израиль: Сколько стоит няня в новогоднюю ночь
08:35
Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
08:11
Аббас - Трампу: перенос посольства породит катастрофу
07:45
Минфин США расширил "список Магнитского"
07:26
ХАМАС против Турции
07:10
Либерман: Мы сурово накажем пособников террориста
06:51
Террористическая атака в Шхеме. Нападавший убит
06:30
С-400 начинают защищать московское небо
05:34
Белоруссия установила безвизовый режим для граждан 80 стран
04:30
В США собрали 2 млн долларов для пожарной службы в Израиле
03:30
Ученые назвали причину постоянного смога над Пекином
02:30
ООН: "Воссоединение Кипра труднодостижимо, но возможно"
01:45
Мировой долг более чем втрое превысил ВВП
00:15
Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus