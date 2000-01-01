10.01 08:17 MIGnews.com

Герцог требует уволить Нетаниягу

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Герцог - юридическому советнику правительства: "Требую немедленно уволить Нетаниягу с поста министра связи"9 января лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием немедленно отстранить премьер-министра Биньямина Нетаниягу от исполнения обязанностей министра связи в свете опубликованной информации, которая доказывает прямую связь министра связи с газетой "Исраэль хайом", имеющей самый большой тираж и бесплатно распространяемой в Израиле. В своем обращении Герцог подчеркивает, что в том случае, если Нетаниягу не будет отстранен с поста министра связи немедленно, Сионистский лагерь обратится через 48 часов с иском по данному поводу в Верховный суд справедливости".В приложенном файле обращение лидера оппозиции Ицхака Герцога к юридическому советнику правительства.