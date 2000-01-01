10.01 09:09 MIGnews.com

Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак РФ

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Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что отсутствие серьезных доказательств в незасекреченной версии доклада американских спецслужб о предполагаемой деятельности российских хакеров во время избирательной кампании в США не должно удивлять, передает Интерфакс.По его словам, американские спецслужбы приняли меры по защите своих источников."Вы не должны удивляться тому, что в незасекреченной версии высокосекретного доклада защищены источники и методы", — сказал Кирби, отметив, что раскрытие данной информации было бы безответственным.Напомним, что рассекреченная часть доклада американских спецслужб была опубликована в ночь на 7 января. В документе заявляется, что кибератаки на американские политические институты были организованы российскими властями на высшем уровне.