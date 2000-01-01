10.01 07:45 MIGnews.com

Минфин США расширил "список Магнитского"

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и еще четыре российских гражданина внесены Министерством финансов США в санкционный "список Магнитского".Согласно обновленному списку, размещенному на сайте министерства, под санкции в рамках так называемого "Закона имени Магнитского" попали еще пять граждан РФ – Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин.Между тем, в распространенном заявлении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби сообщается, что в настоящее время список включает в себя 44 человека. "Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США... Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", – подчеркивается в сообщении."Акт Магнитского", принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО "Матросская тишина" в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.Фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. Фонд инвестировал главным образом в предприятия финансового и энергетического сектора, объем вложений достигал 2,5 миллиарда долларов. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.