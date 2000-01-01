Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Посол США переедет в столицу, лишив посольство в Тель-Авиве? 10.01 21:32   MIGnews.com

Посол США переедет в столицу, лишив посольство в Тель-Авиве?

На фоне нешуточных баталий вокруг еще не переехавшего американского посольства в Израиле самым дипломатичным компромиссом для избранного президента США Дональда Трампа станет переезд в Иерусалим лишь посла при работающем и дальше посольстве в Тель-Авиве.

Ссылаясь на источники в израильском МИДе, 2-ой канал ИТВ передает, что будущий посол США Дэвид Фридман действительно может начать работу из американского консульства, которое находится в столичном квартале Тальпиот, тогда как официально посольство будет и дальше работать из Тель-Авива.

Данная версия подтверждается в частности и тем, что не так давно столичным риэлторам поступили от потенциальных покупателей звонки с пожеланиями приобрести недвижимость около консульства США в Иерусалиме.

Однако это не вяжется с сегодняшним выпуском CNN, в котором сообщили о том, что избранный президент твердо намерен все-таки переместить посольство. Отмечается, что о таком "подарке" Трамп, вероятнее всего, объявит на День Иерусалима, который отмечается 24 мая. К тому же, эта дата выпала всего за два дня до необходимости подписать следующий указ об отложении переезда посольства США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:59
Джоли и Питт наймут частного судью, который их разведет
20:57
Борис Джонсон простил посольство Израиля за "идиота"
19:50
США готовят санкции к России
19:36
Шойгу: глава Пентагона перепутал страну
19:24
Каждый пятый еврей Израиля считает Обаму своим другом
19:10
Власти Мексики не намерены строить стену на границе
18:46
В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке
18:44
Нетаниягу отказался приезжать на инаугурацию Трампа
18:14
Премьер провел заседание по борьбе с палестинским террором
18:10
При взрывах у посольства РФ в Кабуле погибли 27 человек
17:54
Разыскивается: Няня в кругосветное путешествие за $1500
17:43
При обрушении крыши в мечети Стамбула погибли три человека
17:13
Изменение процедуры получения визы в Азербайджан
16:45
"Теракт в Иерусалиме - проявление трусости сионистов"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus