10.01 21:32 MIGnews.com

Посол США переедет в столицу, лишив посольство в Тель-Авиве?

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На фоне нешуточных баталий вокруг еще не переехавшего американского посольства в Израиле самым дипломатичным компромиссом для избранного президента США Дональда Трампа станет переезд в Иерусалим лишь посла при работающем и дальше посольстве в Тель-Авиве.Ссылаясь на источники в израильском МИДе, 2-ой канал ИТВ передает, что будущий посол США Дэвид Фридман действительно может начать работу из американского консульства, которое находится в столичном квартале Тальпиот, тогда как официально посольство будет и дальше работать из Тель-Авива.Данная версия подтверждается в частности и тем, что не так давно столичным риэлторам поступили от потенциальных покупателей звонки с пожеланиями приобрести недвижимость около консульства США в Иерусалиме.Однако это не вяжется с сегодняшним выпуском CNN, в котором сообщили о том, что избранный президент твердо намерен все-таки переместить посольство. Отмечается, что о таком "подарке" Трамп, вероятнее всего, объявит на День Иерусалима, который отмечается 24 мая. К тому же, эта дата выпала всего за два дня до необходимости подписать следующий указ об отложении переезда посольства США.