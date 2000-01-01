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Борис Джонсон простил посольство Израиля за `идиота` | Фото: flickr10.01 20:57   MIGnews.com

Борис Джонсон простил посольство Израиля за "идиота"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался накладывать санкции на посольство Израиля в Соединенном Королевстве за то, что сотрудника дипмиссии Шая Масота записали на видео во время планирования "свержения" Алана Дункана, который занимает должность государственного министра индел королевства и фактически является заместителем главы внешнеполитического ведомства.



Кроме того, Джонсон закрыл глаза и на то, что его самого Масот назвал "идиотом".

10 января представитель Консервативной партии Хьюго Свайра задал министру вопрос о том, почему МИД не вызвал британского посла, как сделал сам Иерусалим после поддержки Лондоном антипоселенческой резолюции в Совбезе ООН.

"Посол Израиля принес свои откровенные извинения за случившееся, а сам дипломат (Шай Масот – ред.) больше работает в посольстве. Поэтому, чем бы он тут ни занимался, можно с уверенностью сказать, что его прикрытие провалилось. Посему этот вопрос можно считать закрытым", - ответил глава министерства иностранных дел Великобритании депутату.

Напомним, что компрометирующее видео "слила" в воскресенье, 8 января, "Аль-Джазира".
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