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Каждый пятый израильтянин считает Обаму другом Израиля | Фото: The White House/Flickr10.01 19:24   MIGnews.com

Каждый пятый еврей Израиля считает Обаму своим другом

Жители Еврейского государства возлагают большие надежды на следующего президента США Дональда Трампа, от которого ожидается помощь, которой не дождались от его предшественника Барака Обамы.

Такие выводы можно сделать из опроса, проведенного в январе институтом Мидгам в рамках ежемесячного индекса мира, составляемого Тель-Авивским университетом. В опросе приняли участие 600 участников-израильтян - 500 евреев и 100 арабов.

Любопытно, что в дружелюбие Трампа к Израилю больше всех верят даже не евреи, а именно арабы, 75% которых назвали будущую политику США в отношении Еврейского государства очень или в меру дружественной. Среди евреев этот показатель ненамного, но ниже – 68%.

Однако в то время, когда политику уходящего президента Барака Обамы в отношении Израиля большая часть израильтян (57%) считают в меру и абсолютно недружественной, среди израильских арабов эта точка зрения не сильно популярна – так считает лишь каждый десятый их них.

И наоборот – что США были другом Израиля во время правления первого темнокожего президента, считают 64% арабов и только 22% евреев.

Также был задан и один из самых животрепещущих в последнее время вопросов – на счет отношения к резолюции 2443 Совета Безопасности ООН. На вопрос о том, должен ли Израиль прекратить расширение поселение в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии, как сказано в тексте документа, 62% респондентов-евреев выбрали отрицательный ответ, заявив что Израиль должен продолжить строительство на территориях. 71% евреев и 81% арабов сказали, что, должен или нет, но при Трампе Израиль сможет свободно и дальше расширять поселения.

На последний вопрос об отношении президента России Владимира Путина к Израилю преимущественное число участников исследования (41%) ответили, что считают его отношение нейтральным. Еще 26% сказали, что Путин относится к Еврейскому государства недружественно, и лишь 19% - что считают его другом государства.
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