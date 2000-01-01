10.01 19:24 MIGnews.com

Каждый пятый еврей Израиля считает Обаму своим другом

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Жители Еврейского государства возлагают большие надежды на следующего президента США Дональда Трампа, от которого ожидается помощь, которой не дождались от его предшественника Барака Обамы.Такие выводы можно сделать из опроса, проведенного в январе институтом Мидгам в рамках ежемесячного индекса мира, составляемого Тель-Авивским университетом. В опросе приняли участие 600 участников-израильтян - 500 евреев и 100 арабов.Любопытно, что в дружелюбие Трампа к Израилю больше всех верят даже не евреи, а именно арабы, 75% которых назвали будущую политику США в отношении Еврейского государства очень или в меру дружественной. Среди евреев этот показатель ненамного, но ниже – 68%.Однако в то время, когда политику уходящего президента Барака Обамы в отношении Израиля большая часть израильтян (57%) считают в меру и абсолютно недружественной, среди израильских арабов эта точка зрения не сильно популярна – так считает лишь каждый десятый их них.И наоборот – что США были другом Израиля во время правления первого темнокожего президента, считают 64% арабов и только 22% евреев.Также был задан и один из самых животрепещущих в последнее время вопросов – на счет отношения к резолюции 2443 Совета Безопасности ООН. На вопрос о том, должен ли Израиль прекратить расширение поселение в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии, как сказано в тексте документа, 62% респондентов-евреев выбрали отрицательный ответ, заявив что Израиль должен продолжить строительство на территориях. 71% евреев и 81% арабов сказали, что, должен или нет, но при Трампе Израиль сможет свободно и дальше расширять поселения.На последний вопрос об отношении президента России Владимира Путина к Израилю преимущественное число участников исследования (41%) ответили, что считают его отношение нейтральным. Еще 26% сказали, что Путин относится к Еврейскому государства недружественно, и лишь 19% - что считают его другом государства.