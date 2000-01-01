Нетаниягу отказался приезжать на инаугурацию Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне. Вместо этого глава правительства планирует вести противостояние возможным последствиям "мирной" конференции, которая состоится уже в ближайшее воскресенье в Париже, передает 20-ый канал ИТВ.
Как уже сообщалось, после победы Трампа на выборах Биньямин Нетаниягу был одним из первых, кому тот позвонил и выразил желание как можно скорейшей встречи. Как писала газета The New York Post, в переходной команде республиканца надеялись, что визит главы израильского правительства предоставит для этого как нельзя лучшую возможность.
Однако сегодня, 10 января, в канцелярии Нетаниягу сообщили: премьер-министр Израиля вынужден отклонить полученное приглашение, что никоим образом не связано с открытым в отношении него очередным расследованием.
Как уже сообщалось, днем ранее Биньямин Нетаниягу отклонил свой запланированный визит на ежегодный Всемирный экономический форум, который начнется 17 января в Давосе. Прежде фигурировали слухи, что он это сделал, дабы распланировать свой визит на инаугурацию Трампа, однако позже анонимные источники в чиновничьем кругу высшего звена рассказали прессе, что истинной причиной перемены планов премьера является грядущая мирная конференция в Париже, которая пройдет 15 января. Иерусалим опасается, что на ней могут быть приняты односторонние решения арабо-израильского конфликта либо же заложена основа для новой антиизраильской резолюции в Совете Безопасности ООН.