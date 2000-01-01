10.01 19:10 MIGnews.com

Власти Мексики не намерены строить стену на границе

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Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо заявил, что власти страны не будут финансировать строительство стены на границе с США ни при каких обстоятельствах, передает ТАСС.Ранее во вторник Трамп отметил, что все средства, затраченные Мексикой на это строительство в последствии будут возвращены.На прошлой неделе CNN сообщил, что переходный штаб Трампа решил возвести стену за счет американского бюджета, не добиваясь от властей Мексики компенсации расходов.Возведение стены на границе для предотвращения незаконной иммиграции из Мексики в США было одним из предвыборных обещаний Трампа. В августе, выступая перед сторонниками, он заявил, что Мексике придется полностью оплатить строительство стены.В настоящее время совокупная длина заграждений между США и Мексикой составляет 1078 километров, или около трети всей протяженности границы.