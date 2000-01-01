10.01 18:14 MIGnews.com

Премьер провел заседание по борьбе с палестинским террором

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10 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел оперативное заседание по борьбе с палестинским террором. На заседании глава правительства сделал заявление:"Сегодня в штабе дивизии Иудеи и Самарии я провел оперативную оценку ситуации вместе с министром обороны, начальником Генштаба и командованием региона.Меня впечатлила работа, проводимая для пресечения палестинского террора в Иудеи и Самарии – сбор разведданных, задержания, обыски, спецоперации. Действия проводятся с умом, эффективно и решительно.В 2016 году было обнаружено 43 мастерские по производству оружия: мастерские уничтожены, станки изъяты, ответственные арестованы. Также драматически увеличилось число случаев выявления оружия, но предстоит еще много работы.Мы знаем, что Палестинская Автономия, к сожалению, не только не осуждает террор, но и восхваляет его, как сделали в ФАТХе после последнего теракта в Иерусалиме.Мы также осознаем, что предстоят значительные перемены на международной арене, которые, по моему мнению, положительные для Израиля, но, к сожалению, ситуация еще не стабильная. Сегодня я увидел, что ЦАХАЛ и другие силы безопасности проводят серьезную работу. В некоторых направлениях отмечаются значительные прорывы – технологичные, разведывательные и другие, - которые ведут в верном направлении. Мы должны оставаться бдительными, так как борьба с террором продолжается", - сказал премьер-министр Нетаниягу.