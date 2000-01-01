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США готовят санкции к России | Фото: Thinkstock10.01 19:50   MIGnews.com

США готовят санкции к России

США готовят новые санкции против России, которые будут представлять собой визовые ограничения и заморозку активов, сообщает Reuters со ссылкой на предварительный вариант законопроекта.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции из-за обвинений РФ в кибератаках. Подготовкой проекта закона занимается группа сенаторов. Согласно разработанному ими документу, новые ограничения введут в отношении лиц, участвовавших “в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов”, а также тех, кто содействовал этому.

Помимо этого, документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, которые сотрудничали с оборонным и разведывательным сектором России. Сообщается, что эти меры могут повлиять на деятельность международных компаний, работающих с РФ.

Ранее стало известно, что сегодня американские сенаторы объявят «всеобъемлющие» антироссийские санкции в связи с “вмешательством” страны в ход президентских выборов в США, о котором было заявлено 6 января в докладе ЦРУ, ФБР и АНБ. Доказательства представлены не были – спецслужбы сослались на секретность разведки.
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