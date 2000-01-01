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Фото: The White House/Flikcr 10.01 16:17   MIGnews.com

От перезагрузки к деградации: Кремль о президентстве Обамы

Москва сожалеет, что период беспрецедентной затянувшейся деградации отношений России и США пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Сложившаяся ситуация не отвечает ни интересам Москвы, ни интересам Вашингтона.

Песков выразил надежду, что в перспективе "удастся выйти на более позитивную траекторию" выстраивания двусторонних отношений.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что результаты работы президента Обамы – внутреннее дело США, сообщает Интерфакс. "Мы не хотели бы в этом вмешиваться", — добавил он.

Песков отметил, что существуют разные форматы нормализации отношений, и в их числе – отмена санкций. Но даже в условиях санкций Россия приветствует любые возможности для диалога и готова к нему.

При этом РФ расценивает инициативу американских сенаторов подготовить закон о новых антироссийских санкциях как очередной шаг по планомерному ухудшению отношений и попытки "удар за ударом нанести им дальнейший урон".

Группа американских сенаторов намерена представить законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с якобы вмешательством Москвы в ход американских выборов.
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