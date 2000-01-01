10.01 19:36 MIGnews.com

Шойгу: глава Пентагона перепутал страну

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что глава Пентагона Эштон Картер перепутал страну, когда говорил о якобы нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом в Сирии.Шойгу прокомментировал такое заявление Картера, отметив, что, делая заявления о “нулевом” вкладе РФ в эту борьбу, его коллега перепутал страну.Ранее глава Пентагона заявил, что российские военные “не сделали ничего против запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство”, фактически нуль”.Шойгу отметил, что российские ВКС остались без помощи Международной антитеррористической коалиции, действуя в Сирии.