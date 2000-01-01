10.01 15:07 MIGnews.com

ООН готовит черный список израильских компаний

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Совет ООН по Правам Человека готовит к публикации “черный список” израильских компаний, работающих за “зеленой чертой”.Газета Исраэль Ха-Йом пишет, что список планируют опубликовать в марте, хотя , возможно, дата публикации будет перенесена на июнь.Список подготовлен Советом и активистами BDS. Цель публикации списка - запретить присутствие любых организаций на территориях за зеленой чертой с любой целью. Так, например, даже работа частной охранной фирмы, целью которой является обеспечение безопасности граждан будет рассматриваться в качестве незаконной.