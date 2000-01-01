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Глава МИД Швеции намерена установить мир во всем мире 10.01 13:34   MIGnews.com

Глава МИД Швеции намерена установить мир во всем мире

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром, известная своей постоянной критикой Израиля и поддержкой “справедливой борьбы палестинского народа” открыла для себя новое поле деятельности.

Маргот Вальстром решила воспользоваться тем, что с 1 января Швеция является временным членом Совета Безопасности ООН.

Маргот Вальстром вылетела в Нью-Йорк и встретилась с новым генеральным секретарем ООН Антонио Гуттересом. Она уверена в том, что вместе они будут эффективно работать на предотвращение войн.

Маргот Вальстром сообщила: “Мы привыкли говорить: хочешь мира - готовься к войне, но мы должны признать - тот кто хочет мира, должен готовиться к миру, и именно в этом мы заинтересованы. Сегодня большинство проблем не признает национальных границ. И если вы думаете, что предотвращение конфликтов дорого - попробуйте войну”.

Вальстром уверена в том, что указанные цели можно достичь масштабным увеличением роли феминизма в современном мире.

Маргот Вальстром восклицает: “Где все женщины? Кто их представляет? Это проблема, которую мы постоянно будем продвигать на первый план”.

Вальстром выразила уверенность в том, что отсутствие женщин в переговорном процессе привело к тому, что не удалось организовать мирной передачи власти в Демократической Республике Конго. В то же время, с ее точки зрения, активное участие женщин в мирном процессе в Колумбии привело к успешному примирению правительства и мятежников группировки FARC.

UN Women утверждает, что участие женщин в переговорах в последние 15 лет на 35% увеличило шансы на мир на 35%. Вальстром говорит: “Вы не можете добиться продолжительного мира в случае, если из процесса исключена половина населения. Это все еще невыполненные задачи нашего времени, и мы должны гарантировать, что у женщин есть все права, что их адекватно представляют, и что им обеспечен равный доступ к ресурсам”.
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