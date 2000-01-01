10.01 12:09 MIGnews.com

Асад: я готов на переговоры обо всем, даже о моем будущем

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Президент Сирии Башар Асад сообщил о том, что готов вести “переговоры обо всем” в ходе грядущих встреч с оппозицией и ее спонсорами в Астане.Асад заявил: “Нет никаких ограничений. Но кто будет сидеть там с другой стороны стола - мы еще не знаем...Итоги конференции и ее смысл зависят от этого”.Асад заявил, что готов обсуждать свое отбытие с политической сцены: “Если они хотят обсуждать этот вопрос - необходимо обсуждать конституцию. Для внесения любой поправки в конституцию вам необходим референдум. Это - один из вопросов, который можно обсудить в Казахстане”.Говоря о разрушениях в Алеппо Асад сказал: “Иногда приходится платить цену - но люди освобождены от террористов”.Переговоры в Астане должны начаться 23 января.