10.01 11:10 MIGnews.com

Яалон: руководство продолжает играть с делом Азарии

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Бывший министр обороны Моше Яалон подверг критике попыткам раздуть “эффект Азарии” - преувеличить роль процесса над хевронским стрелком на принятие решений солдатами стрелять или не стрелять во время террористической атаки.Яалон, в интервью газете Маарив, с трудом сдерживал гнев. Он сказала: “Я изучил инцидент. Поведение экскурсовода заслуживает реального уважения. Он за 20 секунд со всем этим покончил. Так чего же вы хотите? Посмотрите, что произошло в Берлине, что произошло в Ницце. Да, картинка, в которой солдаты бегут - неприятная картинка. Но всегда есть те, кто побегут - с Азарией или без Азарии. С ними надо разобраться. Но факты совершенно ясны. Инцидент длился 20 секунд, шесть или семь солдат открыли огонь, большинство пуль выпущено из М-16 и пистолета экскурсовода. Затем сюда бросают Азарию? Это всерьез? Для того, чтобы продолжить вредить армии, для того, чтобы продолжить вредить начальнику Генштаба? Политики готовы делать все, только не быть лидерами? Я не могу этого понять”Яалон добавил: “Это все то же самое трио - Биби, Беннетт, Либерман. Проблема с руководством. Они продолжают играть с историей Азарии - потому что это им политически выгодно. Я открыл сегодня Исраэль Ха-Йом и понял - Азария - это все. Вы видите как премьер-министр, Беннетт и Либерман комментируют вердикт, и вы уже знаете историю. У них - ясный политический интерес”.