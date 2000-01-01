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Люксембург настаивает на `независимой Палестине` | Фото:09.12 09:59   MIGnews.com

Люксембург потребовал независимости "Палестины"

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в очередной раз настоял на том, чтобы члены Европейского Союза признали "Палестину".

Как сообщает "Аруц Шева", такое заявление в комментарии израильскому журналисту Бараку Равиду сделали европейские чиновники.

Таким образом он отреагировал на недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Штаты не считают израильские общины в Иудее и Самарии незаконными. Люксембург является одной из самых маленьких стран в ЕС, однако Асельборн, который 15 лет проработал на посту премьера, имеет значительное влияние среди министров иностранных дел Европы.

На прошлой неделе он направил письмо новому главе внешнеполитического ведомства ЕС Джозефу Борреллу и другим министрам иностранных дел ЕС, подчеркнув, что путь к сохранению решения о "двух государствах" заключается в создании "более справедливой ситуации" между Израилем и палестинцами.

"Настало время начать дебаты в Европейском союзе о возможности признания "Государства Палестина" всеми его членами. Признание "Палестины" в качестве государства не будет одолжением, а станет простым признанием права палестинского народа на свое собственное государство. Ни в коем случае оно не будет направлено против Израиля. Действительно, если мы хотим внести свой вклад в урегулирование конфликта, мы не должны упускать из виду условия безопасности Израиля, а также справедливость и достоинство палестинского народа", – сказал он.


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