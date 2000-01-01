09.12 08:36 MIGnews.com

"Кампания спасения Нетаниягу подрывает фундамент системы"

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Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан выступил на конференции издания Макор Ришон в Иерусалиме.Генеральный прокурор сообщил: "Продолжение кампании против правоохранительной системы угрожает всем. Те, кто реально хочет исправить систему не пытются ее разбить. Речь не идет о конструктивной критике, но критике , цель которой - разрушение”.Ницан пожаловался на то, что он и его подчиненные превратились в “объекты ежедневных персональных атак”. Призывы к расследованию и даже к заключению в тюрьму прокуроров “достигли зенита в долговременном усилии по подрыву народного доверия к правоохранительной системе в целом и к ее лидерам в особенности”.Ницан настаивает: "Не существует связи между релевантной критикой , которая всегда была и будет и утверждениями, которыми бьют по юридической системе в последнее время. Истинные реформы невозможно провести посредством оговора и оскорблений”.К Ницану и его заместительнице, Лиат Бен-Ари в последний год приставлена охрана - якобы из-за угроз сторонников премьер-министра.Ницан заявил: "Приписывание злого умысла при расследовании дел премьер-министра не имеет под собой никаких оснований, и может принести с собой только обрушение фундамента нашего общего дома”.Утверждения о “путче” против Нетаниягу являются “смехотворными”, сообщил Ницан. Он добавил: “Половину моей жизни я посвятил государственной службе. На протяжении последних десятилетий у государства не было более верного слуги и прокурора, чем я”.