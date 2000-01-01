Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений Бенни Ганц заявил, что будет вести переговоры в оставшиеся два дня с Биньямином Нетаниягу только в том случае, если тот откажется от иммунитета. В ответ премьер-министр сказал, что Ганц и Лапид отвлекают внимание от отказа сформировать широкое правительство национального единства.
Встреча в "нормандском формате" завершилась В Париже 9 декабря состоялась встреча в "нормандском формате" при участии президентов Украины, Франции, Германии и России. Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретились с глаза на глаз, а российский лидер позже заявил, что это было "по-деловому".