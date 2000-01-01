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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:10.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль доказал готовность к противостоянию любым атакам Израиль испытал ракету, наводящую страх на Иран, чтобы показать готовность к противостоянию любым будущим атакам и сохранить статус "непобедимой державы".

Российские самолеты сорвали израильский удар по авиабазе Т4 Портал DEBKA распространил информацию о том, что 8 декабря российские боевые истребители, вылетевшие из международного аэропорта Дамаск сорвали израильскую атаку против авиабазы Т4 в провинции Хомс.

Достигнуто соглашение о дате выборов в Кнессет 9 декабря было достигнуто соглашение между Кахоль Лаван, Ликудом и партиями харедим о том, что выборы в новый Кнессет будут назначены на понедельник, 2 марта 2020 года.

Нетаниягу-Ганцу и Лапиду: хватит нравоучений Бенни Ганц заявил, что будет вести переговоры в оставшиеся два дня с Биньямином Нетаниягу только в том случае, если тот откажется от иммунитета. В ответ премьер-министр сказал, что Ганц и Лапид отвлекают внимание от отказа сформировать широкое правительство национального единства.

Встреча в "нормандском формате" завершилась В Париже 9 декабря состоялась встреча в "нормандском формате" при участии президентов Украины, Франции, Германии и России. Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретились с глаза на глаз, а российский лидер позже заявил, что это было "по-деловому".


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