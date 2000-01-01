10.12 04:17 MIGnews.com

Дядя Асада предстанет перед судом за отмывание денег

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Дядю президента Сирии Башара Асада – Рифата обвиняют в использовании средств из государственной казны для приобретения недвижимости во Франции.По данным The Guardian, за это Рифат Асад предстанет перед судом в Париже.Французские власти обвиняют его в приобретении на сирийские госсредства недвижимости стоимостью минимум в 90 млн евро. Уточняется, что Рифат владеет двумя парижскими таунхаусами, конным заводом, замком и офисными помещениями в Лионе. И это только часть недвижимости, о котором говорят следователи.По данным прокуратуры, большая часть была приобретена через офшорные компании в Панаме, Кюрасао, Лихтенштейне и Люксембурге.