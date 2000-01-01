Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Дядя Асада предстанет перед судом за отмывание денег | Фото:10.12 04:17   MIGnews.com

Дядя Асада предстанет перед судом за отмывание денег

Дядю президента Сирии Башара Асада – Рифата обвиняют в использовании средств из государственной казны для приобретения недвижимости во Франции.

По данным The Guardian, за это Рифат Асад предстанет перед судом в Париже.

Французские власти обвиняют его в приобретении на сирийские госсредства недвижимости стоимостью минимум в 90 млн евро. Уточняется, что Рифат владеет двумя парижскими таунхаусами, конным заводом, замком и офисными помещениями в Лионе. И это только часть недвижимости, о котором говорят следователи.

По данным прокуратуры, большая часть была приобретена через офшорные компании в Панаме, Кюрасао, Лихтенштейне и Люксембурге.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:25
Человек года 2019: озвучен список кандидатов
03:10
Лидера французских левых наказали за запугивание
02:00
Назван продукт, снижающий риск заболеваний сердца
01:30
Приклеенный скотчем банан продали за $120 000
00:50
Disney побила новый рекорд по кассовым сборам
23:40
Премьер Джонсон обещает снизить уровень миграции
23:28
Зеленский и Путин не договорились о разведении сил
23:00
В "Эль Аль" задумались над прямыми рейсами в Марокко
22:48
Нетаниягу не против праймериз
22:27
Немцы отказываются от рождественской иллюминации
22:02
Охранник Нетаниягу ранен: что известно
21:43
Зеленский и Путин пожали руки - Песков
21:27
Либерман: узкое правительство станет проблемой
21:08
ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus