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Началась встреча `Нормандской четверки` 09.12 19:03   MIGnews.com

Началась встреча "Нормандской четверки"

Началась встреча "Нормандской четверки" в Париже.

Ранее Зеленский провел встречу с Макроном, а затем с Меркель. Планируется, что Зеленский также проведет двустороннюю встречу с Путиным. После 22:00 должна состояться совместная пресс-конференция лидеров стран.


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