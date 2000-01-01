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Nakonu.com
09.12 19:03 MIGnews.com
Началась встреча "Нормандской четверки"
Началась встреча "Нормандской четверки" в Париже.
Ранее Зеленский провел встречу с Макроном, а затем с Меркель. Планируется, что Зеленский также проведет двустороннюю встречу с Путиным. После 22:00 должна состояться совместная пресс-конференция лидеров стран.
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