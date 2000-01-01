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Эрдоган обвинил Израиль в истреблении палестинцев | Фото:09.12 16:45   MIGnews.com

Эрдоган обвинил Израиль в истреблении палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в "беспощадном" убийстве "невинных палестинцев".

Такое заявление он сделал на конференции Организации исламского сотрудничества, передает The Times of Israel.

По его словам, ситуация на Святой Земле постоянно ухудшается, а позиция Израиля, который якобы "не знает прав, законов или человечности", постоянно углубляет кризис в ущерб мусульманам.

"Сегодня мы видим "Палестину", на улицах которой невинные девочки, отцы, матери, пожилые люди, дети и молодежь открыто казнены и безжалостно убиты Израилем. Более того, западные страны и, к сожалению, некоторые арабские государства, поддерживают эту жестокость Израиля", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция будет "отстаивать правду и справедливость" и поддерживать "угнетенных" любой ценой.

"Мы никогда не перестанем защищать дело "Аль-Кудс" и права палестинцев или действовать в знак солидарности со всеми угнетенными", – отметил президент Турции.


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