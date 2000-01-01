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Зеленский встретится с Путиным после саммита 09.12 18:02   MIGnews.com

Зеленский встретится с Путиным после саммита

В Офисе президента подтвердили персональную встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча состоится после окончания четырехсторонних переговоров в "нормандском формате". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сначала Зеленский проведет две двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и дальше уже будет их встреча в "нормандском формате" четырех лидеров. После встречи в "нормандском формате" состоится двусторонняя встреча президента Украины с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал представитель ОПУ в ходе встречи с журналистами в Париже.


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